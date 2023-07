Los 8 vestidos lenceros de Mango que no te quitarás de encima: son cómodos, favorecedores y elegantes

Después de varias décadas en un segundo plano -incluso olvidado por varias generaciones-, el vestido lencero ha vuelto a erigirse como una pieza imprescindible del armario femenino. La versalidad, comodidad y funcionalidad que ofrece, siendo efectivo en cualquier momento u ocasión, han hecho de esta prenda de corte minimalista la favorita de múltiples expertas en moda y 'celebrities'. Las pasarelas no dudaron en incluirlo en sus colecciones, el 'street style' tardó poco en hacerse eco de este furor y ahora las firmas de moda no han hecho sino seguir una tendencia que no parece tener fin. Prueba de ello es el sinfín de vestidos lenceros que podemos encontrar en Mango y que ponen de manifiesto que, al menos por el momento, no tienen rival.