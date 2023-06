5 vestidos morados de Mango que te harán amar (más todavía) este color

Además del rosa, el amarillo o el azul eléctrico, el morado ha logrado despuntan con fuerza de la mano de Chanel o Versace, que no dudaron en incluirlo en sus propuestas y situarlo en el punto de mira. Lo vimos como protagonista absoluto de todo tipo de looks, pero sobre todo en vestidos fluidos y delicados. Es arriesgado, no diremos lo contrario, pero también cuenta con múltiples posibilidades y, lejos de lo que podríamos creer, consigue adaptarse a la perfección a los diferentes tonos de piel. De no sumarse a esta tendencia, podráis arrepentirte...