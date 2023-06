3 lookazos que demuestran que las nuevas Havaianas quedan bien ¡con todo!

¡Cuando no puedas ir a la playa…. lleva la playa a la ciudad! No hay nada como las Havaianas para completar cualquiera de nuestros modelitos ‘beach mood’ aunque estemos a muchos kilómetros del mar. Prendas como shorts, caftanes y faldas pareo no es solo que hayan conquistado las ciudades, sino que se han abierto un hueco por derecho propio incluso en los ambientes de trabajo y en fiestas de verano y tardes de terrazas. ¡Mira qué bien quedan con las Square Velvet con print cebra o con las Glitter en gris hielo!