5 vestidos rojos de Mango que favorecen a mujeres de todas las edades y tallas

Quien tiene un vestido rojo tiene un tesoro. No es ningún refrán sino más bien una norma no escrita en cuestiones de moda. Al igual que sucede con el infalible 'little black dress', o con el vestido protagonizado por el tono blanco, sobre todo durante la época de sol, cada vez son más las que apuestan por sumar estas siluetas al armario y convertirla en un perfecto comodín. Sexy y atrevido, pero también elegante y favorecedor. Desde Woman hemos querido seleccionar los vestidos rojos de Mango que más han llamado nuestra atención y por los que sentirás un auténtico flechazo.