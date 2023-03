Nueva tienda de Lefties en Barcelona: la experiencia de ir de compras elevada a otro nivel

Diseños totalmente personalizados y realizados por el equipo de tienda que da como resultado looks totalmente únicos. Por algo será que tras las últimas aperturas no hemos parado de ver a muchas de las influencers y tiktokers más conocidas del panorama nacional (Dulceida, Paula Gonu, Ariadna Tapia, Madamme de Rosa, Belen Hostalet, Rocio Osorno...), lucir looks Lefties y pasarlo en grande en tiendas como esta. ¡Ya estás tardando en quedar para ir al nuevo Lefties!