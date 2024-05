Las 10 zapatillas Adidas más buscadas del momento (algunas con lista de espera)

El verano es sinónimo de comodidad y funcionalidad, y es ahí donde las zapatillas deportivas, en todas sus formas y diseños, se han convertido en nuestra obsesión. Las vemos a diario por las calles y es el calzado por excelencia de los más looks desenfadados y en tendencia del momento. Además de ser comodísimas, nos ayudan a llevar mejor los interminables días en las grandes ciudades y aportan un rollo a nuestros looks cautivador. Por no hablar de que nos permiten combinarlas con facilidad con casi cualquier prenda o complemento que nos apetezca ponernos.