Zendaya y Robert Pattinson, nueva pareja (en la ficción): todo lo que se sabe sobre su nueva película de amor

En declaraciones a la revista británica ¡HOLA!, la actriz dijo: "No tenía ni idea del tenis. No sabía nada. Lo único que conocía del tenis eran Venus y Serena [Williams]. Fue un reto aterrador, porque se supone que tienes que ser una gran tenista y yo nunca lo he sido. Estaba muy nerviosa sólo por presentarme. Me estaba volviendo loca intentando convertirme en jugadora. Recuerdo que cuando empecé a golpear la pelota, se iba a los árboles. Nunca se acercaba a la pista. Me decía: 'Maldita sea, me queda mucho camino por recorrer'. No es un juego que se pueda aprender rápido. A menos que lo hayas estado jugando desde que tenías cuatro años, no es algo que ocurra".