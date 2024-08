Lucía Martín-Portugués, la domadora del tiempo con un sable en la mano

“Mi primer contacto con el olimpismo fue por Coral Bistuer, que vino a mi pueblo a dar una charla y le pregunté a mi padre: “¿Quién es esta señora?” Y me dijo que era una persona que se dedicaba al deporte. Yo no lo entendía y me respondió: “Lucía, igual que los futbolistas, pero con patadas (taekwondo) y siendo mujer”. Y ahí se abrió un mundo en mí y me dije: “Yo puedo ser deportista””. Lucía Martín-Portugués (Villanueva de la Cañada, Madrid, 1990) ha cumplido el sueño de participar en unos juegos a sus 33 años. La karateka Sandra Sánchez, que tuvo una charla con ella justo antes de su viaje a París, sabe bien lo que significa alcanzar ese objetivo en la treintena ya que fue oro cuando le faltaba un mes para cumplir los 39 años.