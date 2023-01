Estas son las mejores neveras del mercado y también las que menos consumen

Bate récords en bajo consumo energético (solo 108 kWh al año, más de la mitad que los anteriores). Su tecnología Twin Cooling Plus, además, con su doble circuito de refrigeración, hace que los olores no se mezclen entre compartimentos. Enfría uniformemente con la tecnología Metal Cooling. Es No Frost. Ha obtenido un sobresaliente (5 sobre 5) en las valoraciones que le han dado sus compradores en la página web de El Corte Inglés, donde actualmente está rebajado.