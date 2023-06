Sarita Choudhury: "Me llena que las mujeres se acerquen a mí y me digan que lo que represento en la serie es importante y es bienvenido"

Una de las cosas que me encanta de Nya Wallace y esto es, en realidad, gracias a nuestro showrunner y productor ejecutivo Michael Patrick King, es que ella tiene el pelo natural. Yo conozco a mujeres en Brooklyn que son esta mujer, que son exactamente como Nya: su ropa es athleisure, es étnica, su pelo es natural… Explora un estándar de belleza diferente que creo que es inherente y hermoso y tan Nueva York y tan divertido. Una de las grandes alegrías para mí es que las mujeres se acerquen a mí y me digan que lo que represento en la serie es importante y es bienvenido. Y no son sólo las mujeres de color, son todas las mujeres que están emocionadas de ver cómo la historia se ha desarrollado y se ha vuelto más inclusiva... Así que, en cuanto a la moda se refiere, sólo me meto en eso un poco, me gusta esto o no me gusta aquello, pero en realidad es cosa de Molly Rogers y Danny Santiago, son increíbles en lo que hacen, yo en cada escena me veo increíble.