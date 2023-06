Sam Heughan, el escocés de 'Outlander' que nos vuelve locas

Abandonado por su padre y criado por su valerosa madre, Chrissie -que le acompañó en su segunda visita a Madrid-, y su hermano mayor, Cirdan, su infancia no fue un camino de rosas. Algo gordito, con unas enormes gafas y muy alto, el joven Sam no se encontró a si mismo hasta que su madre tuvo dinero para ponerle unas lentillas y le empujó a estudiar actuación. Algo solitario, no se considera tímido, pero le gusta permanecer en segundo plano, salvo cuando se sube a un escenario. Su amor por la naturaleza, por superarse a sí mismo y por la vida sana le llevó en 2017 a montar 'My Peak Challenge', un movimiento global dedicado a educar e inspirar a sus miembros a llevar una vida más saludable -fumar puros de vez en cuando y beber whisky escocés no cuenta-, más feliz y más equilibrada, además de recaudar fondos para diversas ONG's.