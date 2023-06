Estreno 'Culpa Mía'. Nicole Wallace y Gabriel Guevara, su entrevista más personal

Nicole Wallace, recordada por su papel en la también serie adolescente 'Skam' y en 'Parot', nos confesaba en una de las primeras entrevistas que ofrecía a un medio de comunicación en España que su generación iba un poco 'fast'. Nicole dulce y romántica, nos dejó heladas interpretando el tema 'Come out and play' de Billie Eilish en un karaoke en Skam y ahora cambia de registro.