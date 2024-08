Rosalía: habemus nueva canción (y un look para comentar)

También incluyó una reflexión 'beauty' que nos parece interesante: "Por cierto, la gente siempre me dice porque tengo el pelo rizado que no me ducho. Yo me ducho un montón. No me gusta que me digáis esto. Mira mi raíz, siempre impoluta. Solo porque tengo el pelo rizado... Es que la gente con pelo rizado, si no te haces tratamientos todo el día y lo tienes natural, no se te ve el pelo perfecto todo el rato y yo no me tirar muchas cosas al pelo porque lo quiero tener largo, cariño. ¿Lo entiendes? Se tenía que decir", señaló con firmeza.