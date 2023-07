La Bien Querida: "Cada escenario tiene su encanto, pero como público no me gustan los macrofestivales"

Para Ana Fernández Villaverde, La Bien Querida, este curso ha estado lleno de retos: ha lanzado su séptimo álbum de estudio, 'Paprika', un trabajo con 10 canciones que llevan sus letras hacia nuevos sonidos latinos, y se ha estrenado como actriz bajo las órdenes de Omar Ayuso ('Élite') en el corto 'Matar a la madre'. Este verano, además, tiene la agenda llena de conciertos y planea componer un nuevo disco en septiembre. "Cuando hay trabajo hay que aprovecharlo; todo es cuestión de organizarse y a mí eso se me da bien", nos cuenta tras ofrecer un acústico a las puertas de El Balneario (Málaga) que forma parte de los Atardeceres Larios, una iniciativa de la marca de ginebra para acercar la música de nuestros artistas a las orillas del Mediterráneo.

No todos tus fans saben que antes de empezar en la música, te dedicabas a la pintura. Ahora has mostrado también tu faceta de actriz en ‘Matar a la madre’. ¿Cómo compaginas todas estas disciplinas?

Todas las disciplinas que compagino son artísticas y no es tan descabellado, lo extraño sería que fuera doctora o algo así, ¡ya me gustaría! (risas). Todas las artes te ayudan a sacar emociones y sentimientos que llevas dentro, tanto al que las crea y realiza como al que las consume, por eso es tan importante y necesaria la cultura para el ser humano. Además de que aportan referencias y conocimientos que nos estimulan, nos hacen compartir o debatir opiniones e ideas y nos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico.

Con la presentación de ‘Paprika’ y tu debut cinematográfico podríamos decir que has tenido un curso intenso. ¿Qué balance haces de estos últimos meses?

Muy bueno, no me puedo quejar, no he parado.

Y en lugar de descansar en verano, ¡tienes el calendario lleno de conciertos! ¿Te gusta este ritmo frenético, preferirías tomarte unas vacaciones o, quizás, hay tiempo para todo?

Me puedo coger vacaciones cualquier día del año. Cuando hay trabajo hay que aprovecharlo y en verano las y los músicos solemos trabajar más. Hay tiempo para todo, es cuestión de organizarse y a mí eso se me da bien.

Tan pronto actúas en un gran festival ante miles de personas como das un acústico en una sala de conciertos. ¿En cuál de estos escenarios te sientes más cómoda?

Cada escenario tiene su encanto. Como público no me gustan los macrofestivales porque no te enteras de nada, me agobia la gente y no creo que sea el sitio ideal para ver y escuchar a tu grupo favorito. Si tengo que tocar, me adapto a todo y genial; en el backstage se está muy bien.

¿Cuál es la clave para que tu música alcance un público tan diverso?

Gracias, no lo sé. Mi forma de componer es muy sencilla, eso conecta, supongo...

A la reina Letizia le interesa la cultura, la música, la literatura, el cine, el teatro... y eso a mí me mola.

Una de tus seguidoras confesas es la reina Letizia, con quien has coincidido en alguna ocasión y de la que se dice que se sabe toda tu discografía. ¿Cómo han sido tus encuentros con ella?

He coincidido con ella en dos ocasiones. No la conozco ni es mi amiga, pero lo poco que sé y he podido percibir en ella es que le interesa la cultura, la música, la literatura, el cine, el teatro... y eso a mí me mola.

Ahora que participas en los Atardeceres Larios, cuéntanos: ¿cuál es tu plan perfecto para un atardecer de verano? El que propones en el tema ‘Perreo Bonito’ (“conducir mi Cabriolet | buscando un atardecer | deslizando por tus piernas mis manos”) no está nada mal...

¡Ese es perfecto sí! (risas) Con un gintonic de Larios 12 siempre.

Todos tenemos algún recuerdo especial ligado a un atardecer en concreto. ¿Cuál es el tuyo?

Hace poco en casa de mi amigo Manu Jabois, que tiene unas vistas espectaculares, hablando sobre la existencia, la vida y la muerte.

En estos momentos, ¿qué motivos tienes para brindar (con tu copa de Larios 12)?

Tengo salud, una familia que quiero y me quiere, trabajo, amigas, amigos… ¡Motivos no me faltan!

/ Larios

La prensa te considera la ‘musa del indie’. ¿Impresiona el calificativo o no le das tanta importancia a ese tipo de etiquetas?

No le doy importancia, en realidad no me lo creo. Dentro de unos años pensaré: ¿en serio? ¿Yo era musa del indie? ¡Qué maravilla!

Dentro de unos años pensaré: ¿en serio? ¿Yo era musa del indie? ¡Qué maravilla!

Siempre que se entrevista a una cantante femenina se le pregunta por el machismo en la profesión. ¿La pregunta ya cansa o es importante aprovechar que muchas personas te siguen para sacarla a la luz?

Siempre es un buen momento para reivindicar el feminismo y lo necesario que es para tener una sociedad sana y equilibrada crear políticas feministas y enterrar de una vez por todas las políticas patriarcales de desigualdad. El feminismo no cansa nunca, debería ser lo natural. Veo avances, noto a la gente cada vez más concienciada. Quiero mirar el lado bueno, pero por desgracia aún falta. Mi opinión desde mi posición de mujer blanca heterosexual sin diversidad funcional con casa y trabajo es la opinión de una persona privilegiada.

¿Qué papel juega la moda en tu vida? En tus conciertos y apariciones en público te vemos siempre con 'lookazos', ¿también cuidas tu vestuario en el día a día?

Me gusta la moda y trato de buscar y ponerme cosas que me favorecen. Creo que todas y todos tenemos puntos fuertes, esos son los que creo que hay que potenciar. Y sí, me pongo guapa hasta para ir al supermercado porque… ¡nunca se sabe!

El mundo se divide entre quienes empiezan el año en enero y quienes lo empiezan en septiembre. ¿En qué grupo estás?

¿Y qué proyectos tienes para este nuevo curso?