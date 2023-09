Salud mental | ¿El psicópata nace o se hace?

Si has sentido un escalofrío, prepárate para sentir otro, porque en el libro ‘Las personalidades psicopáticas', Kurt Schneider aseguró que los psicópatas no están únicamente en las prisiones e institutos psiquiátricos, sino en toda la sociedad, ocupando incluso puestos de poder. Es más: un estudio llevado a cabo por un grupo independiente de psicólogos para el instituto estadounidense de estudios financieros CFA asegura que el 10% de los 171.300 empleados que trabajan en Wall Street tiene rasgos psicopáticos. Pero que no cunda el pánico: esto no quiere decir necesariamente que vayan a matar. “El psicópata primario es un psicópata que se convierte en asesino en serie, si necesidad de que el entorno social le haya afectado (Ted Bundy es un buen ejemplo), mientras que el psicópata secundario es una persona con altos rasgos de psicopatía que puede estar integrado en la sociedad (y no asesinar nunca), o bien, debido a un entorno social/ambiental adverso, se puede convertir en un asesino serial o múltiple. Es lo que otros denominarían sociópata, es decir, una persona con altos rasgos de psicopatía que ante un entorno social/ambiental hostil (al que culpa de su malestar), da rienda suelta a esa parte genética que lleva consigo, y actúa de forma desmesurada ante el agravio sentido”, dice a ‘Woman’ el Dr. en Ciencias Sociales y Jurídicas Juan Ángel Anta.