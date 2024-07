3 posturas de yoga, 5 actividades y 2 recetas para combatir la tristeza o apatía

La tristeza es una reacción psicológica a algo que nos ha hecho daño, nos ha herido o nos ha causado malestar. Algo que no ha salido como esperábamos o un cambio que no nos ha gustado. “Se dice que es la emoción opuesta a la alegría y causa un dolor emocional o estado afectivo que nos lleva al decaimiento”, dice Alfaro. Pero esto no resta valor a esta emoción que, hay que recordar, es igual de válida que las demás (y necesaria).