Poner una cuchara de jabón de Marsella en el radiador: la solución que mejora nuestro aparato para el invierno

Es un aumento que no veíamos desde hace mucho tiempo, porque los costes son altos y seguirán subiendo. Según una estimación reciente, el coste de las facturas energéticas se ha más que duplicado desde el año anterior. Afortunadamente, el Gobierno está prestando una gran ayuda, pero lo más importante es empezar a regular el consumo dentro de casa. De hecho, sería una buena idea aprender a no malgastar energía dejando luces encendidas en habitaciones en las que no hay nadie, o dejando determinados aparatos electrónicos en modo de espera. Si estás pensando en comprar electrodomésticos nuevos, lo mejor es elegir una clase energética superior para ahorrar dinero. Pero veamos ahora cómo ahorrar dinero y cómo limpiar los radiadores con jabón de Marsella.