¿Sabes cuál es el perfume más caro del mundo?

El perfume más caro y valioso del mundo es 'Shumukh' y pertenece a la firma de fragancias de ultra lujo The Spirit of Dubai by Nabeel. Fue lanzado en 2019 y se llevó a cabo con los maestros perfumistas suizos, asimismo la elección del nombre no es casual, en árabe se traduce como "merecedor de lo más alto". ¿El precio? 1.295.000 dólares estadounidenses, más de 1.1 millones de euros.