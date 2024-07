Matt Dillon. “Las cosas se pueden ir a pique si comienzas a censurar a la gente”

Le confieso que el día anterior, al comentarle a un amigo que le iba a entrevistar y que realmente, estaba espectacular (lo siento: no podía no decírselo), mi amigo respondió: “Es que, si no estás bien a los 40…”. Por eso, cuando le dije que tenía 60, se quedó de piedra. “Intento no fijarme en los números ni en la edad, pero supongo que es genial que parezca que tengo 40 años… ¿no? Eso se lo tengo que agradecer a mi madre, porque mi padre siempre ha parecido mayor mientras que ella, siempre ha estado joven. Supongo que nadie quiere envejecer, porque todos queremos tener esta vitalidad… Cuando veo una película, no pienso: “Un momento, ¿cuántos años tienen?”. Últimamente, la sociedad se ha obsesionado con poner etiquetas, algo de lo que antes huíamos. Me parece frustrante. Creo que tendríamos que ser capaces de expresar nuestra visión con libertad, porque estoy en contra de cualquier censura. Las cosas se pueden ir a pique si comienzas a censurar a la gente y a los periodistas. En mi país no estoy de acuerdo con muchas de las cosas políticas que están ocurriendo… Pero la otra opción es que de repente, comencemos a meter a la gente en la cárcel. No me gustan los grupos de gente por esos motivos, me interesan las personas de forma individual”, dice.