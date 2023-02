7 novelas románticas que leer en vacaciones sin esconderte

Desde su estreno este mes en Netflix, la película Persuasión, basada en la novela de Jane Austen, está en la lista de las más vistas de la plataforma. La cinta tiene todos los ingredientes para engancharnos: los guapísimos Dakota Johnson y Cosmo Jarvis son los protagonistas de esta tragicomedia de principios del siglo XIX, con guiños a Los Bridgerton, sobre el amor de juventud, las decisiones con las que no siempre acertamos y las segundas oportunidades. Porque con Jane Austen siempre las hay… Las esperanzadoras novelas de la escritora inglesa, cuya vida amorosa no tuvo los finales felices de sus protagonistas, no son solo para mujeres, como se las tildó durante años, sino (entre muchas otras cosas) algunas de las más grandes historias de amor de todos los tiempos.