Así es la mochila viral compacta de Primark que llevan los expertos en viajes para no facturar y evitar esperas: cuesta menos de 20 euros

Nos encanta improvisar planes en verano. No hay fin de semana que no tengamos plan o que no encontremos un vuelo barato de última hora para coleccionar momentos únicos del verano junto a familia o amigos. Esto ha hecho que nos hayamos convertido en expertas en equipajes y ya hayamos entendido que no hace falta llevar la casa a cuestas. Porque con los imprescindibles, una completa mochila y la magia de mantener el orden tendremos esa parte solucionada. Todas nuestras experiencias han sido clave para conocer cuáles son nuestras necesidades y para entender que la clave para viajar ligera, completa y organizada es teniendo una maleta o mochila adecuada para este tipo de viajes express.