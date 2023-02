Miren Ibarguren: "Me parece guay que una actriz pueda trabajar estando embarazada"

Nos recibe, encantadora, al otro lado del teléfono y nos avisa de que igual nos interrumpe un momento: está esperando la llegada de Loles León, con la que comerá hoy en casa. Es maja de modo natural, pausado, sin imposturas. Y muy graciosa, aún sin proponérselo, porque la mayor parte del tiempo es seria. Lleva 28 años actuando, porque siempre lo llevó en la sangre. Bendita sea.

Te voy a poner en un aprieto: ¿a qué personaje te ha divertido más dar vida, a Patricia Picón ('Supernormal') o a Yolanda Morcillo ('La novia de América')?

¡Uy! Es que son tan distintos... Y me lo he pasado tan bien en los dos... Mira, con Patricia estaba súper cómoda: además de que la serie es muy fácil de hacer, como estaba embarazada (es madre de un niño), me ponían siempre sentada y trabajar así es una maravilla, la verdad (risas). Y, por otro lado, rodar en México la película fue un placer, porque eran todo estímulos nuevos... No sabría decirte.

Lo de grabar embarazada es algo valiente: muchas mujeres no viven su mejor momento físico porque estás hinchada, no duermes bien, cambias de talla... ¿En ningún momento pensaste en retrasar el rodaje?

Pues no, me pareció muy guay. Cuando me dieron ya las fechas definitivas del rodaje de 'Supernormal T2', pensé: 'Uf, tengo que decirles ya que estoy embarazada, igual no se lo toman bien...'. También es verdad que la primera temporada acababa cuando yo me quedaba embarazada, así que por 'raccord' les iba bien. Vamos, que había hecho los deberes que te cagas (risas). Y luego me dijeron que era más adelante, así que lo querían tapar... y todo lo que me ofrecieron fueron ayudas. Así que parece guay que una mujer pueda trabajar estando embarazada. Es verdad que hay un estigma de esconder: que si tienes el pie gordo, los tobillos jónicos, que si no puedes con tu alma... pero se puede trabajar, porque no estás enferma. Me parece estupendo que apuesten por actrices que están embarazas, claro, ¡cómo no!

Movistar Plus +

En esta segunda temporada, tu personaje ha evolucionado, está más relajada y es menos combativa. ¿Qué Patricia te gusta más a tí: la guerrera o la madura?

Las dos tienen su encanto. La primera me divirtió hacerla porque no paraba de tener aventuras y yo estaba en otra fase. Ahora, por cercanía, la segunda ha sido más cómoda de hacer. En las segundas partes, el espectador y los actores ya conocen a los personajes, así que entras de otra manera a trabajar, estás más relajada.

'La que se avecina' sigue siendo la serie más vista hoy en día en España -algo que sorprende con la enorme oferta que hay ahora-. Tú has estado seis años trabajando en ella. ¿Te llama la atención?

No, porque es una genialidad en cuanto a guiones. Y, en nuestro trabajo, es la base del éxito. Ahí lo tienes, llevan 13 años en emisión y la gente no deja de verlo. Incluso los capítulos repetidos. Hay incluso niños que se saben los diálogos, es una pasada. Ahora estamos a punto de empezar a rodar la 14 temporada. Estoy deseando volver a encontrarme con Yoli, mi personaje. Por cierto, mi última temporada también la rodé estando embarazada...

Como espectadora, ¿qué consumes, comedia o drama?

Me gustan mucho los asesinatos, los asesinos en serie y no sé por qué... Bueno, ahora que soy madre, veo poco, leo poco, no tengo tiempo para mí (risas). Pero intento ver a ratos en Netflix una serie japonesa que se llama 'Makanay: la cocinera de las Maiko', súper tibia y súper bonita sobre comida, tradiciones y felicidad del mundo de las geishas.

/ Movistar Plus +

Cuesta mucho que premien a una comedia en este país: ¿los Goya deberían tomar nota de los Emmy?

No se explica muy bien, porque la comedia tiene un público muy fiel, sobre todo en España, que es una sociedad que se ríe mucho de sí misma, algo que se ve reflejado en el gran número de espectadores que tiene. Supongo que es hora de dar un paso más.

¿Es más complicado hacer reír que llorar?

Bueno, ambas cosas lo son. Aunque a mí me cuesta muy poco llorar y mucho reirme...

¿Te ves haciendo una peli de terror, ya que te gusta tanto verlo?

Mira, era uno de mis sueños y Carlos Theron, el director de 'Operación Camarón', me ofreció hacer un papel pequeño, también embarazada, en 'Fenómenas', su última película de Netflix basada en el caso real de unas investigadoras paranormales, con Belén Rueda, Toni Acosta y Gracia Olayo. Y me lo pasé muy bien. El otro día fui a doblarla y verme en una cinta con toda la música, todo el ambiente de terror me ha encantado. Pero aún me queda por hacer acción, drama, musical... un montón de cosas, ¡si acabo de empezar!

Llevas 28 años en esto... ¿Qué te ahorrarías?

Las inseguridades. Todos esos momentos malos que he vivido, seguramente por mi culpa. De todo se aprende, pero de algún casting con personas mal encaradas, alguna mala gestión de palabras malsonantes... sí que me ahorraría a gente. Han cambiado mucho las cosas desde cuando yo empecé. Ahora se cuida todo mucho más.

¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer?

Pues sí, por ser mujer, por no estar suficientemente buena.

¿Cómo te tratan los 40?

Me siento con más energía, físicamente. Mi cuerpo ha cambiado, después del parto, cosa que no me importa para nada... Ahora me asumo mejor, ´sí. Los 40 me han dado más seguridad en mi misma.

Tú no tienes 'haters', ¿verdad? Todo el mundo te quiere...

No te creas, he tenido que bloquear en redes a varias personas. Es verdad que no me conocen de verdad, claro. Pero no sé si eso es cierto: nadie en una entrevista dice lo mal que le cae otra persona (risas). Yo me veo, como nos vemos casi todos... regulera. Salvo en Instagram, donde todos mostramos lo mejor, incluso lo que no eres, todos nos menos con muchas cosas que mejorar, por aprender... Hay días que me levanto y me doy cuenta de que no sé nada de nada... pues ¡qué menos que ser amable!

¿Te has vuelto a encontrar a ti misma después de ser madre?

Me lo estoy tomando con calma. Es verdad que sobre la maternidad no hay mucha información de verdad. Siempre hay tres o cuatro tips y, como cada embarazo es muy personal, un postparto también lo es. Yo prefiero no juzgarme mucho y dejarme estar: sí salgo a cenar... y poquito a poco vas recuperando tu vida como la conocías antes. Pero parece que cuando nace tu hijo te dan un carnet de culpa y todo lo que haces como madre está mal: si sales, porque sales; si te quedas, porque te quedas... Estoy lidiando con eso ahora.

De tus próximos proyectos: ¿cuál te ilusiona más?