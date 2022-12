'Minx', esa gran serie feminista de la que nos quedaremos sin segunda temporada

Protagonizada por Jake Johnson y Ophelia Lovibond, toda amante del periodismo liberal y dueña de sueños poco probables se ha podido enamorar de esta producción basada en hechos reales y situada en la ciudad de Los Ángeles en los años 70. Allí, una joven periodista desea crear una revista dedicada exclusivamente para mujeres (lo que ya es complicado teniendo en cuenta el momento histórico de entonces) y que, encima, tenga algo de gancho y cuente con contenido inteligente. Debido a que no consigue convencer a nadie para sacar adelante este proyecto, decide rendirse a la propuesta de un productor porno que le anima a desarrollar la primera revista erótica para mujeres. Feminista, liberal, sarcástica, imperfecta (los estereotipos no hacen más que multiplicarse), evolucionada. ¿Tiene gancho o no?