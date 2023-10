Los mejores restaurantes en Oviedo a los que un asturiano lleva a sus amigos cuando van a la ciudad

En Asturias se come bien, muy bien. De hecho, es uno de los lugares de España donde se come con más calidad y, por qué no decirlo, en abundancia. Encontrar un buen restaurante en Oviedo no es nada complicado, pero, como dicen allí, "si de algo sabe un asturiano es de comer y nunca te va a hacer una mala recomendación". ¿Dónde comen ellos? En estos días, la ciudad no solo se viste de gala para recibir a los galardonados y sus familiares por los Premios Princesa de Asturias, también a los turistas quienes, atraídos por las actividades que rodean a los galardones, buscan también disfrutar de la ciudad y de su gastronomía. Hay que saber dónde ir, está claro.