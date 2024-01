La lista de los ganadores de las becas de la Fundación Amancio Ortega

El joven dice: "A lo largo de mi vida he sido una persona bastante conformista y, aunque ambicioso en ciertos aspectos, siempre he conseguido encontrar el confort en la monotonía y el ritmo continuo del instituto. Sin embargo, hace ya más de un año se me presentó la oportunidad de cambiar este hecho. Nunca olvidaré el día en que mi padre sugirió la posibilidad de estudiar en el extranjero. Al navegar a través de la página del programa de becas, un tipo de curiosidad que nunca había experimentado comenzó a manifestare en mi interior; por primera vez en mi vida, mis sueños y deseos tomaban forma y eran esculpidos conforme reflexionaba sobre el gran sacrificio que aparentemente supone vivir un año alejado de la única concepción que poseía sobre mi existencia, mi vida en España".