Latin Grammy 2023 en Sevilla: cuándo son, a qué hora y dónde podemos ver la gala

Faltan solo unas horas para que comience en Sevilla la gala de los Latin Grammy 2023 y todos los focos están puestos en este mediático acontecimiento. Y decimos esto porque es la primera vez que un evento así sale de Estados Unidos para celebrarse en España, de ahí la enorme expectación que está generando. Por eso, es importante que sepamos todos los detalles para que no nos perdamos ni un solo momento y podamos vibrar con la mejor música que escucharemos desde la capital hispalense. Muchos se preguntan si existía la posibilidad de poder asistir como público a estos afamados premiados, pero, por desgracia, a no ser que dispongamos de una invitación, no podremos ver las actuaciones en directo. Y es que, según confirmó la Academia Latina de la Grabación, la ceremonia de esta edición únicamente estará a disposición de los invitados, los nominados o aquellos afortunados que tengan una invitación en mano. En definitiva, no hay entradas oficiales para el público en general.