Kate Winslet asegura que besar a Leonardo DiCaprio en Titanic fue una 'pesadilla'

El resultado fue un "desastre", en palabras de Kate Winslet. "Nos estamos dando el beso, y yo tengo un montón de maquillaje encima", recuerda. "Y al final parece que me he estado comiendo una barra de chocolate con caramelo, porque se me pegaba su maquillaje", ha bromeado. Por si eso fuera poco, el "maldito corset" que llevaba la actriz le oprimía tanto, que prácticamente no le dejaba respirar.