Las curiosidades que no sabes del rodaje de 'Titanic' en su 25 aniversario

Cierro con esta gran leyenda urbana porque NO, JACK NO CABÍA EN LA TABLA. Y es que el propio James Cameron, hastiado de escuchar las quejas generales sobre el final de su película, encargó un estudio científico para demostrar que Jack tenía que morir y que Jack y Rose no podían disfrutar de un final feliz estándar hollywoodiense ya que él no cabía en esa puerta de madera que hizo las veces de bote salvavidas para Rose. ¿Y cómo ha podido demostrarlo si ante el ojo humano sí que cabía? Contrató a dos especialistas con el mismo peso que Kate y Leo y los llenó de sensores, los metieron en agua helada para averiguar si podrían haber sobrevivido a través de diferentes métodos. El resultado que arrojó tal experimento fue que solo podía sobrevivir uno. Todo un alivio, ciertamente.