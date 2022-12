De 'Indiana Jones' a 'Grease': 12 bromas adultas que no pillaste en tus películas de infancia

Otro clásico de nuestra infancia que está repleto de bromas no tan blancas. Al principio de la cinta, cuando todos los 'Goonies' se reúnen en casa de Mikey y Brand, a Gordi se le cae una réplica del David de Miguel Ángel que había en el salón de estos y, del impacto, se separa el pene del resto del cuerpo. Mikey se queja: "Maldita sea, esta es la parte que más le gusta a mi madre". En su momento, todos reímos y creíamos que lo pillábamos, pero tiene un twist más adulto que Spielberg no se molestó demasiado en camuflar, ya que Bocazas responde: "Si no, no estarías aquí".