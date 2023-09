Todos los hombres en la vida de Eiza González: Mario Casas, Thimotée Chalamet, Hamilton y la pillada con Liam Hemsworth

2023 está siendo un gran año para Mario Casas, y no solo porque por fin se haya estrenado 'Mi soledad tiene alas' , su primer trabajo como director, sino porque parece que el amor le sonríe de nuevo y ha encontrado la felicidad ni más ni menos que junto a una actriz de Hollywood. Su nombre es Eiza González, una mexicana de 33 años que ya ha participado en películas tan conocicas como 'Lola, érase una vez', 'Godzilla vs Kong' o 'Fast and Furious: Hobbs & Shaw', y con la que le han pillado paseando por las calles de Roma en actitud muy cariñosa.