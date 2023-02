Un abdomen plano y duro: esta es la rutina que sigue Gisele Bündchen para conseguirlo

"Gisele creía que yo no estaba cumpliendo con mi papel dentro de la familia. Sentía que solo me preocupaba de mi carrera y que ella tenía que encargarse de la casa y de todo lo demás. Además, pensaba que, una vez terminada la temporada de fútbol, yo llegaría a casa y sería como 'bueno, aquí estoy, ponme al día'", desveló el propio deportista en una entrevista para SiriusXM. Se desconoce si aquello continuó hasta finales de octubre de 2022, cuando anunciaron su separación, pero lo que está claro es que esta distancia ha sido "de manera amistosa" y no parece haberle venido mal a Gisele, que se ha centrado en mimarse mucho a golpe de ejercicios para abdominales.