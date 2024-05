Por qué no puedes perderte a Freya Allan en la inquietante 'El reino del planeta de los simios'

La actriz británica Freya Allan -que se dio a conocer como Ciri, la hija del destino, en la exitosa serie de fantasía 'The Witcher' (Netflix), y después como protagonista de la película de terror 'Baghead'- realiza el papel de su carrera como Nova, el personaje humano principal, en la última y décima entrega de la saga -que arrancó con la mítica cinta de 1968 protagonizada por Charlton Heston-, 'El reino del planeta de los simios' (10 mayo). La película vuelve a poner sobre la mesa la premisa principal de la franquicia: si es posible la convivencia pacífica entre dos especies inteligentes.

Ambientada cientos de años después de los acontecimientos de 'La guerra del planeta de los simios', este nuevo y vibrante capítulo, dirigido por Wes Ball ('El corredor del laberinto'), muestra cómo la humanidad está muy lejos de los días civilizados del siglo XXI y se ha visto reducida a un estado salvaje, sin voz ni influencia. Pero está claro que la misteriosa Nova tiene un papel que desempeñar en el destino del mundo y se une al joven chimpancé Noa en un peligroso viaje de descubrimiento. Un viaje en el que, durante el rodaje de la película en Sydney (Australia), Allan estuvo a punto de volverse loca…

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te propusieron formar parte de una nueva entrega de 'El planeta de los simios'?

Cuando vi el asunto 'El planeta de los simios' en mi bandeja de entrada pensé: “¡Dios mío, esto no puede ser verdad. Es una franquicia gigantesca". De hecho, se remonta a mucho tiempo atrás, ya que las primeras películas se estrenaron hace años y mis padres las habían visto todas. Fue muy emocionante porque significa formar parte de un gran legado. Pero al principio, todo era bastante misterioso. Fue mi primera audición con Owen (Teague, que hace de Noa) lo que me enganchó. Pensé: "¡Me encanta este chico!". Y la verdad es que ha sido un excelente compañero de escena. Y Wes (Ball, el director) también es una persona muy inteligente, con una visión muy clara de la película. Pude comprobar lo perfeccionista que era. Y eso es lo que siempre busco en un director, porque genera una gran confianza. Tenía muchas ganas de trabajar con los dos.

/ The Walt Disney Studios

¿Sabías desde el principio que ibas a interpretar a un ser humano? ¿O pensaste que podría ser un papel de simio?

No, siempre quise el papel de humano. No estaba preparada para ser un simio, por mucho que me hubiera gustado ver el resultado y cómo sería mi simio. Convertirse en un animal es un proceso increíble, lo vi con el resto de los actores. Fueron juntos a un campamento de simios y parece que se divirtieron de lo lindo trepando por todos los columpios. ¡Era como un zoológico! De vez en cuando, me iba con ellos porque había ciertas cosas que me podían servir teniendo en cuenta la importancia del componente físico de mi papel. Pero me gusta hacer de humana. Tengo que añadir que fue muy divertido ser un humano rodeado de simios. Me encantó.

¿Cómo te has sentido encarnando a tu personaje?

De niña, siempre quise ser un perro. Así que esa faceta salvaje del personaje me resultó más natural. Pero también fue interesante interpretar a alguien que tiene tantas intenciones contradictorias. De hecho, todo lo que ha conocido se pone en tela de juicio a lo largo de la película.

¿Te preparaste el papel de alguna forma?

Sí. ¡Investigué mucho sobre cosas que no puedo contar, porque revelaría ciertos secretos! Pero lo principal para mí era definir mi historia de fondo, cada detalle. Hay ciertas cosas de mi pasado que nadie sabrá nunca, al menos en esta película, pero que fueron cruciales para mí.

/ The Walt Disney Studios

Me dijeron en el set de Australia que había que disuadirte de hacer tus propias acrobacias y, de hecho, ibas descalza por todas partes…

Sí, me gusta asumir en carne propia todos los aspectos del personaje. Suena muy pretencioso, pero me gusta hacer todo lo que sea capaz de hacer. A menudo iba al set para ver a mi doble y me precipitaba sobre el primer ayudante del director para comprobar que nadie más estuviera haciendo el número porque yo quería hacerlo todo. Además, llevaba unos pies protésicos que estaban muy bien hechos, pero que se parecían a los pies del ogro de 'Shrek'. Así que casi nunca los llevaba, iba siempre descalza. Pero repito que es lo que solía hacer de niña. Siempre estaba corriendo descalza por el bosque. En esta película tuve la impresión de regresar a mi infancia.

Entonces, debes tener las plantas de los pies endurecidas…

Lo cierto es que me di cuenta de que mis pies no son los mismos que cuando era niña (risas). En aquel entonces, corría descalza sobre piedras y todo tipo de cosas sin ningún problema. Pero en esta ocasión tuve que endurecer mis pies.

¿Eso quiere decir que ha sido un rodaje exigente desde el punto de vista físico?

Desde luego. Yo diría que la secuencia más agotadora fue la caza humana, la que se ve en el tráiler. Es un momento icónico, que ya aparece en algunas de las películas más antiguas. Pasamos mucho tiempo en el agua y, afortunadamente, hacía mucho calor en Australia, así que no lo pasé tan mal. Aunque a veces también hacía frío y correr por el agua es agotador, ¡sobre todo correr a cuatro patas! Pero fue genial y, además, y me encanta estar rodeada de un equipo de especialistas. Son gente fantástica y encantadora.

¿Te gustó trabajar con Owen, que hace el papel de Noa, el joven chimpancé?

Ha sido alucinante. Él se metió en la piel de Noa desde el principio. Verlo convertido en simio todos los días era espectacular. No hacía falta usar la imaginación. No hubiera querido tener otro protagonista para encabezar esta película. Es un grandísimo actor y aporta muchas capas a Noa. Tiene una dulzura adorable y también una gran fuerza que va desplegando a lo largo de la película. Estoy deseando que el público vea al nuevo protagonista simio de esta franquicia.

¿Y qué tal es el nuevo villano de la franquicia? ¿Te gustó trabajar con Kevin Durand como Proximus César?

¡Estaba totalmente loco! Increíblemente grotesco. Recuerdo que me encantó cuando lo vi interpretar al personaje por primera vez, porque nos arrancó las reacciones que necesitaba la película. Y a él también le encantaba. Lo disfrutaba a tope. Quería hacerlo una y otra vez, aprovechar cualquier posibilidad que tuviera el personaje y explotar al máximo ese físico. ¡Incluso cuando no estaba delante de la cámara! Desprendía una energía maravillosa. Repito que estoy deseando que el público lo vea. Soy una privilegiada porque he visto a todos los humanos que actúan como simios delante de mí antes de que los convirtieran en simios. Pude verlos a todos convertidos en simios, y aunque sé que es el tema de la película, me seguían maravillando porque sus excelentes interpretaciones se traslucen a pesar del disfraz que llevan. Cuando observo al simio, veo el rostro humano haciendo lo mismo. Es muy interesante.

/ Netflix

Hablando de energía y entusiasmo, ¿te ha gustado trabajar con Wes Ball como director?

Wes es un perfeccionista total. Pero me identifico totalmente con eso porque, como dije al principio, esa cualidad me fue de gran ayuda. Le importa lo que hace y contagia ese espíritu a todos los demás. Diría que es uno de los directores con los que he trabajado que me ha transmitido más confianza. Podía apoyarme en él para que me orientase. Y aunque parezca algo normal, no es algo que suceda siempre. Fue un trabajo mucho más agradable porque tenía total confianza en su perspectiva. Estoy deseando ver la película y lo que ha hecho el equipo de posproducción con las imágenes y con todo lo demás. Porque sé que es un director muy visual, que tiene ideas muy claras sobre la construcción de un mundo.

En tu opinión, ¿en qué se diferencia esta película de la anterior trilogía de 'El planeta de los simios'?

Para mí, lo más evidente es que los dos personajes centrales son jóvenes y se ven abocados a una situación en la que tienen que redefinir su visión del mundo. Y ese viaje va acompañado de un sentimiento de esperanza, algo que necesitamos mucho en este momento. Creo que eso también se refleja en las imágenes porque son mucho más vibrantes, exuberantes y brillantes. Es una aventura de verdad, con acción y mucho en juego, pero al mismo tiempo cuenta un viaje de descubrimiento muy profundo. Noticias relacionadas Elsa Pataky: "La madurez y la experiencia te enseñan a aceptarte a ti misma" Macarena García: "Soy de decir 'todas y todos' pero 'todes' es lo siguiente que tengo que conquistar"

¿Tienes algún recuerdo favorito del rodaje de esta película?