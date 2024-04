Macarena García: "Soy de decir 'todas y todos' pero 'todes' es lo siguiente que tengo que conquistar"

Yo también me hago esa pregunta. No lo sé. Simplemente, voy viviendo mi vida como puedo. También es verdad que desde dentro cada uno tiene sus tiempos y hay un momento que desde fuera se esperan respuestas y puede que uno esté aún empezando o viviendo poco a poco. Pero, bueno, en general no soy de contar. Es como si un desconocido a ti por la calle te pregunta por tu relación, no puedo evitar que se me haga extraño compartir mi vida con gente que no es mi entorno de seguridad y de intimidad. Me siento cómoda reservándome las cosas para mí, pero bueno, también dependiendo del momento.