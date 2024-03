Francia es el primer país del mundo en proteger el derecho al aborto en su Constitución

Antes comentamos que la conocida sentencia de Roe contra Wade hizo que Estados Unidos se quedara sin derecho al aborto a nivel federal. En realidad, la sentencia no quiere decir que se haya prohibido abortar, sino que ya no es un derecho protegido, por lo que cada estado decide qué hacer. Mientras tanto, como indicó Le Pen, el caso de Argentina fue mencionado en varios discursos puestos en marcha en el debate para instar a reformar la constitución en Francia. Aunque el Congreso argentino aprobó a finales de 2020 la ley de interrupción voluntario del embarazo, el partido de Milei ha presentado en el Congreso un proyecto que no sólo no permite que las mujeres aborten de forma legal y gratuita, sino que no lo autoriza ni en casos de violación, siendo por ello aún más restrictivo que el Código Penal de 1921 y 2020. Por si fuera poco, Miley ha propuesto castigar con penas de hasta tres años de cárcel a “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare” y propone penas de entre uno y cuatro años a los profesionales que ayuden a una mujer a interrumpir el embarazo.