El cineasta Luis Prieto ('Estación Rocafort'): "Hay algo maquiavélico en hacer películas de miedo"

Realmente tengo una experiencia muy pequeñita en España. Soy madrileño y me gustaba el cine pero no encontré ninguna escuela aquí que me convenciera. De hecho estudié Economía un par de años. Lo dejé finalmente y logré ingresar en el Instituto de las Artes de California (CalArts) Y, sí, es muy diferente la forma de trabajo. Por ejemplo, los actores anglosajones son mucho más exigentes con el equipo técnico. Me acuerdo que un actor anglosajón pidió que nadie lo mirara en el rodaje. Cuando se graba una escena, puede haber cuarenta personas mirando al actor y algunas de ellas no se dan cuenta de que se han puesto delante de la línea de visión de este y puede desconcentrarle. Puede que alguna de esas personas, incluso, esté mirando su móvil y el actor piensa: "Yo me estoy dejando la vida en el personaje y uno allí está mirando su teléfono". Es una falta de respeto grande. Hay directores, como Tarantino, que prohíben los móviles en el set de rodaje. En España, sin embargo, los actores tienen mucha más paciencia.