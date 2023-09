El secreto para eliminar fácilmente las gotas de lluvia de los cristales

No hay nada que más rabia nos dé que se vuelva a ensuciar aquello que acabamos de limpiar. Pero hay cosas que no podemos controlar y que inevitablemente pueden afectar a nuestra limpieza. Por ejemplo, puede pasar en un día de lluvia. Y no sabemos muy bien la razón, pero siempre pasa que a los dos días de limpiar los cristales, llueve. ¿Te ha pasado? Necesitas conocer este truco para limpiar tus cristales y eliminar las marcas de las gotas de lluvia en una pasada.