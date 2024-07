Las cuatro mejores playas cerquísima de Barcelona

En medio de las costas del Garraf y dentro del término municipal de Sitges, la cala Morisca tiene además los típicos chiringuitos y restaurantes caros que te harán sentir como si estuvieras en Mónaco y tu tarjeta también lo sentirá. Incrustada entre montañas y acantilados, te hace pensar que de repente no estás a solo unas decenas de kilómetros de Barcelona. Entre semana, además, no suele estar muy concurrida, pero, como no es muy grande, te puedes llevar una sorpresa en temporada alta, como pasa en general con las playas bonitas y pequeñas.