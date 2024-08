10 películas y series sobre epidemias causadas por virus

Emergencias de salud pública como la del coronavirus parecen un buen punto de partida para ficciones tensas y siniestras, y no son pocas las películas y series que parten de infecciones de toda clase para poner los pelos de punta. Son menos, eso sí, las que plantean escenarios más o menos realistas , y menos todavía las que suceden durante el brote, donde nos encontramos en su momento con el COVID-19, en lugar de después. Aquí reunimos algunos de esos raros títulos, incluyendo uno de no ficción que resulta harto instructivo.

Basado muy libremente en 'Zona caliente', ensayo de Richard Preston del que se ha hecho miniserie muy seria (léase sobre ella más abajo), este 'exploit' del drama del ébola sigue los esfuerzos de un experto en enfermedades contagiosas ( Dustin Hoffman ) y su exmujer, investigadora del CDC ( Rene Russo ), para detener los efectos de un virus fatal sobre la población del norte de California. El director Wolfgang Petersen no buscaba en realidad la verosimilitud, sino algo quizá mejor: el entretenimiento puro. De ahí que en la película podamos ver a Hoffman saltando de un helicóptero a un buque de carga coreano. En alquiler en Apple+, Google Play y Microsoft.

Más realista y creíble que la mayoría de terrores víricos, el debut largo de los hermanos Pastor seguía a cuatro amigos (entre ellos, Chris Pine, recién propulsado por 'Star Trek') a la fuga desesperada por carretera de una enfermedad contagiosa que ha eliminado a casi toda la población. Por el camino descubrirán, como si estuvieran dentro de algún relato de Stephen King , que el peor enemigo son ellos mismos. El mismo King reivindicó la película desde las páginas de 'Entertainment Weekly': "¿Es una gran película? No. Pero es una buena película". En alquiler en Filmin.

De vocación más realista, aunque poco plausible en casi todo momento, era la belga 'Cordon', en la que una especie de variante de la gripe aviar se abría paso en Amberes y las autoridades se veían obligadas a sellar una parte del centro de la ciudad. La serie nos recordaba cómo una situación así puede sacar lo mejor y peor de todos, etcétera, pero costaba dar con algo parecido a un comportamiento humano reconocible. Sea como sea, se dejaba ver, sobre todo por la dirección de Tim Mielants , quien pasó después a encargarse de la tercera temporada de 'Peaky blinders'. En el 2016 llegó su versión estadounidense, 'Containment', con base en Atlanta, como en el principio 'The walking dead'.

Collage de 'Twin Peaks', 'Broadchurch' y el 'noir' nórdico de comienzos de la década pasada (incluso sale Sofie Gråbøl , de la fundacional 'Forbrydelsen'), esta serie británica se sitúa en una pequeña comunidad del círculo polar ártico donde, por supuesto, todo el mundo guarda secretos y parece conectado de algún modo con un terrible asesinato. Pero, ojo, en realidad todavía no habíamos visto esta serie: aquí los desastres humanos parecen estar ligados a… un virus prehistórico congelado en un cementerio de mamuts. Considerablemente chalada, así es. En Movistar.

'The hot zone' (2019)

'Pandemic: How to prevent an outbreak' (2020)