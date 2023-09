Colleen Hoover, una conversación íntima

C: Mi madre siempre lee mis novelas a medida que las voy escribiendo. Es mi primera lectora, lo que supongo que a veces es un engorro. No te imaginas la de capítulos que le he enviado de libros que no han llegado a ver la luz. Recuerdo que, mientras leía los primeros capítulos de "Romper el círculo", me dijo que estaba enamorada de Ryle. No me resultó fácil, sabiendo lo que estaba a punto de escribir, y sabiendo que iba a pedirle que lo leyera.