Conoce a Clàudia Malagelada, mejor actriz revelación en los Gaudí por ‘Creatura’, la película sobre el deseo sexual femenino

Creo que a lo mejor no se tiene que hablar más a nivel de cantidad, no de repente hay que hacerlo si no quieres, pero sí es importante que haya el espacio para poder hacerlo. Lo que hay que cambiar es que todo el mundo pueda ser libre de expresarse y que haya una cierta normalidad en todos estos temas para que la gente que sí lo necesita pueda hacerlo. En mi caso, como adolescente, con mis amigas han surgido muchas dudas y necesidades por compartir través de la peli, les he pegado una chapa… y les preguntaba mil cosas de cómo vivían ellas su proceso y despertar sexual. Nuestra relación ha cambiado mucho, ellas me lo dicen, y cuánto me alegro de escucharlo.