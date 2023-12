La triste causa de la muerte del actor de la película Parásitos Lee Sun Kyun

Antes de saltar mundialmente a la fama de la mano del director Bong Joon con la película "Parásitos", en 2019, Lee ya era conocido en Corea del Sur en el cine y la televisión gracias a series como "Coffee Prince" (2007) y ganó popularidad con "Behind The White Tower" (2007), "Pasta" (2010) y "My Mister" (2018).