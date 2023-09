Barcelona fue el escenario del cuarto torneo 'Circuito Woman Golf' by Summum 2023

'Circuito Woman Golf' by Summum es un proyecto impulsado por la revista Woman que trata de fomentar el deporte y las actividades al aire libre en entornos únicos, así como dar visibilidad al deporte femenino. ¿Quieres unirte? Si te apasiona el golf no pierdas la oportunidad de competir en el próximo torneo del ‘Circuito Woman Golf’ by Summum llena de sorpresas.