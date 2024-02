Adiós a la sartén, la tendencia para hacer una tortilla perfecta en poco más de 1 minuto

Se trata de un plato muy versátil y que, encima, suele gustar a todos los paladares. Puedes comerla sola o acompañarla o rellenarla de cualquier ingrediente que te guste. Le pega prácticamente todo: queso, jamón, tomate, bonito, pimientos, espinacas, espárragos, setas, gambas… Además, es una receta saludable y rápida de preparar ya que no te llevará más de 10 minutos. El único inconveniente que se le puede poner es que cocinar una tortilla francesa perfecta es complicado y requiere práctica para evitar que se convierta en un revuelto y que se te pegue a la sartén. Por eso, si eres de esas personas a las que se le rompe siempre la tortilla, si ni siquiera dispones de esos 10 minutos de cocinado o si, simplemente, no te apetece tener que manchar la sartén, aquí te dejamos una manera rápida, mucho fácil y deliciosa de cocinar una tortilla francesa. Tan solo te llevará 1 minuto y no necesitarás más que un cuenco, dos platos y un microondas.