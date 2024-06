La streamer Cristinini comparte los insultos machistas que soporta cada día en redes (y son espeluznantes)

Las mujeres, en general, sobran en el mundo de la comunicación deportiva y de los deportes. Más que nada, porque allí son unas intrusas y no tienen ni idea. En el caso concreto de Cristinini, nombre con el que se conoce a Cristina López Pérez, presentadora de la nueva edición de Grand Prix de TVE y reportera para DAZN durante emisiones de algunos de los partidos de la Liga de campeones Femenina de la UEFA, así como una de las streamers más influyentes de España (su canal de Twitch cuenta con 3,3 millones de seguidores), ella no sabe de deporte y "no tiene nada que ver con el mundo deportivo", sostiene un usuario. No solo eso, sino que ha logrado sus oportunidades laborales realizando "favores sexuales" a sus responsables, explican otros. Si no, ¿cómo iba a estar donde está?, se preguntan algunos de los mensajes más ofensivos que pueblan las redes (y que no hemos reproducido aquí por su violencia).