El truco casero para eliminar todas las marcas de la vitrocerámica de una pasada

Si quieres alargar la vida de tu vitrocerámica todo lo posible, lo mejor será que busques métodos efectivos para protegerla mientras no la uses. Su limpieza también es clave para la conservación. Lo mejor para limpiar la superficie es una fórmula que no requiere de echar mano de productos específicos y caros. Es más, con un simple producto que todos tenemos en casa y un trapo, se pueden retirar todas las marcas de las vitrocerámicas.