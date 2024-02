Guía de festivales de música 2024: las mejores citas del año, ¡elige!

A tener en cuenta: Sí, nos encantaba el recinto del Parque de Tierno Galván donde este festival de tamaño medio acostumbraba a celebrarse entre árboles. Pero siempre es un gusto reencontrarnos con esta cita relativamente tranquila, marcado en parte por la nostalgia y, en parte, por la exploración. The Blaze, Los Planetas, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr, Phoenix, Alizzz, Editors, Villagers, Joe Goddard, Cariño, Georgia, Repion, Melenas, Adiós Amores y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba serán algunos de los artistas que pasarán por su escenario.