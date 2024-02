Estos son los actores y actrices españoles que fallecieron en 2023

Uno de los hitos más destacados en la carrera teatral de Concha Velasco fue su interpretación en el musical Hello, Dolly!, que la consagró como una estrella en el ámbito teatral español. Su carisma y talento sobre el escenario la convirtieron en una de las actrices más solicitadas para protagonizar importantes producciones teatrales, tanto en España como en el extranjero. Pero su éxito no se limitó al teatro. Películas como La ciudad no es para mí, La colmena y Más allá del jardín son solo algunos ejemplos del talento y la versatilidad de Concha en el cine.