Huawei MatePad Pro 13.2": así son las nuevas tablets que harán que te olvides de tu ordenador

Una de las dudas que surge frecuentemente es si podemos descarganos apps de Google en nuestro dispositivo Huawei. Además de que Huawei dispone de su propia tienda oficial de aplicaciones, AppGallery, que viene instalada de fábrica en todos sus dispositivos, hace tiempo que aplicaciones como GBox, que ofrece funciones de protección de la privacidad, permiten que nuestra tableta Huawei use apps de Google o que dependan de Google mediante la creación de una especie de espacio virtual para hacerlo funcionar como un equipo Android. Lo hemos comprobado, no da ningún problema y es muy sencillo. Con GBox, que no añade publicidad, puedes instalar las aplicaciones que no están disponibles actualmente en AppGallery pero sí en la Google Play Store.