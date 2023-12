Estas son las 7 mejores canciones para probar la calidad de tus auriculares

Cada vez que escuchamos esta canción de Antony and The Johnsons de 2005, seguramente una de las más bonitas, si no la más, de la banda, no podemos evitar que se nos erice la piel. Si lo hacemos, además, con unos buenos auriculares, la experiencia puede ser religiosa. En serio. Nos lo recuerda el propio Spotify, que ha habilitado una lista titulada 'Songs to test headphones with' ('Canciones para evaluar auriculares'). Esta es la que la encabeza, por razones obvias (entre ellas, los tonos graves y los registros vocales de su cantante).