Aitor Saraiba: "La artesanía puede ser la única salida para las próximas generaciones que quieran dedicarse al arte"

Lo que más me gusta es lo que me conecta, no solo con mis orígenes, sino también con otras culturas y lugares con los que encuentro cosas muy similares. Por ejemplo, ahora voy a México y en enero a Japón y me encanta que mi trabajo, el bordado, me lleve a esos lugares donde hay cosas muy similares. Es una forma de demostrar que más allá del poder de la palabra, hay un lenguaje universal a través de las manos que nos une.